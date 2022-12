Swab test sa mga galing China ibalik

Iminungkahi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na muling magpatupad ang bansa ng RT-PCR test o swab test sa mga manggagaling sa China.

Kasunod ito nang muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa nabanggit na bansa.

Ani Bautista, sa Hong Kong ay bukas sila sa mga bisitang mula sa China ngunit kinakailangan ng mga itong sumailalim sa RT-PCR test.

“We can also do that. We will look at what other countries are doing… other ASEAN countries are also cautious in accepting Chinese visitors,” pahayag niya sa panayam ng mga reporter sa sidelines ng isang event sa Pasay City nitong Miyerkoles.

“We should be cautious with Chinese travelers coming in to the Philippines,” patuloy niya.

Kamakailan iniulat na isang lungsod sa China ang nakakapagtala ng kalahating milyong COVID case kada araw.

Ayon sa ulat, nasa pagitan ng 490,000 at 530,000 ang bagong COVID case a day ng eastern city na Qingdao. (Issa Santiago/Betchai Julian)