Singsing tinutukan ng mga fan: Ctariona, Sam amoy kasalan na

‘I smell a proposal’ ang reaksiyon ng mga netizen sa Instagram post ni Catriona Gray ng photo na ang makikita lang ay ang mga hita nilang dalawa ng boyfriend na si Sam Milby, pati na ang mga pagkain na baon nila sa picnic nila.

“Today made me the happiest,” simpleng caption ni Catriona na nasa Australia nga ngayon.

At kahit hindi pa nga kumpirmado, panay na ang pag-congratulate ng mga fan sa dalawa.

“Congrats if this is about a wedding proposal.”

“Whenever you’re ready guys.”

“I’m sensing someone got engaged.”

“Engaged na ba?”

Well, sa latest Instagram post ni Catriona ay kasama naman niya ang kanyang mga magulang. At siyempre, si Sam nga raw ang photographer nila.

Ang nakakaloka lang, tinutukan talaga ng mga fan ang kamay ni Catriona. At pinag-initan nila ang singsing na suot nito.

“It took me a while to think of a caption cause being together with my mum and dad for Christmas this year hits different. It seems I’ve taken time for granted, always talking about “next time”, the “next Christmas”…like it was guaranteed.

“But earlier this year when my papa was in the hospital, I felt like I had run out of time. So being at home with them, dancing in our chairs to Elvis, giggling over a glass of wine and taking our evening walks… every moment feels like such a gift.

“Thank you God for my family, for the time I still have with them. This truly is the greatest gift I could’ve ever asked for.

Happy Holidays from the Gray family!” sabi ni Catriona.

At doon mo nga makikita ulit ang diskusyon tungkol sa hinala ng marami na magpapakasal na ang dalawa.

“That ring.”

“I think it just turned the other side.”

“Iri-reveal lang ‘yan sa birthday niya for sure.”

Pero, may feeling ang iba nab aka tinatago nga ni Catriona ang engagement ring.

“An engagement ring is traditionally on the left hadn. The ring she’s wearing is on the right.”

“Sana si Sam ang mag-announce. Bakit kailangan itago?”

“Hindi sila obligado na i-share ang private moments nila. They can voluntarily share pero hindi sila dapat puwersahin.”

“Feeling ko kaya sila nasa Australia, kasi namanhikan na si Sam sa pamilya ni Cat.”

Well, kung ano man ang nagpapasaya sa puso ni Catriona, obyus naman na ang mga magulang, at siyempre si Sam `yon. Kaya abang-abang na lang, dahil alam naman nating lahat na sa kasal na rin mauuwi ang relasyon nila, ha! (Rb Sermino)