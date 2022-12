Sey mo Jak? Barbie, David Korean love team ang peg

Ang bongga ng FiLay (Fidel, Klay) nina David Licauco at Barbie Forteza, ha! Habang tumatagal ang ‘Maria Clara at Ibarra’ ay lalong dumarami ang mga fan nila.

Mga na nagsa-suggest na ituloy-tuloy na ang tandem ng dalawa, dahil nakakakilig talaga.

Mga fan na pinagsasabong na nga sina David at ang real life boyfriend ni Barbie na si Jak Roberto.

Anyway, bongga nga sila dahil may pa-food kart na rin sila, ha! Ang saya-saya ng mga fan nila na may libreng pa-milk tea/kape at kung ano-ano pang lafang ang dalawa para sa mga fan nila.

Na siyempre ay ang mga fan din naman nila ang nag-provide, ha!

“Thank you so much FiLay & ClariSostomo fans for this super sweet surprise. Napasaya niyo ang buong MCI Team. Mabuhay kayo!” sabi ni Barbie.

Tuwang-tuwa nga ang mga fan, pati na ang mga kapwa artista nina Barbie at David sa paandar na ito, na K-drama feels nga raw.

“Astig may food truck na rin ang Pinas. Kala ko sa Korea lang meron nito.”

“Aba, may pa-food truck na, kumu-Korean na talaga tayo.”

“Lakas maka-K-drama set!” sabi ni Shaira Diaz.

“Oo nga, eh,” sagot ni Barbie.

“Sana po ay nagustuhan niyo ang munting pasasalamat ng team FiLay at team Clarisostomo.”

“OMG ibang level na kayo. Korean drama feels.”

“Nakakataba ng puso dati sa K-drama lang lang yan, ngayon meron na sa Pilipinas.”

Pero heto nga ang iba na pinagsasabong sina David at Jak.

“Sorry ka Jak, mas bagay si David kay Barbie. Sa totoong buhay at pati sa love team ang lakas ng chemistry nila. Sana sila na lang sa totoong buhay.”

May ibang fan siyempre na hindi nagustuhan ang ganitong pambubuyo. Respeto nga ang hiling nila.

Well, very effective naman talaga ang tandem nina David at Barbie, na talagang ang daming kinikilig, ha! Samantalahin kaya ng GMA 7 ang pagkakataong ito?

O ito na ba ang magiging huling project nila? Abangan! (Rb Sermino)