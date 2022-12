Sapatos ni Scottie Thompson pinakyaw na parang bibingka

SELLING like hot cakes!

Ganito kung ilarawan sa salitang Ingles ang bentahan ng sapatos na nakalagay sa pangalan ng Barangay Ginebra superstar na si Scottie Thompson.

Ang ST1 Reign na ipinangalan sa 29-anyos na pambato ng Barangay Ginebra na si Thompson ng World Balance ay bilang pagkilala sa hindi matawarang galing na ipinamalas nito sa kanyang PBA career, parang mainit na bibingka dahil mabilis pinakyaw ng mga fan ng kasalukuyang Most Valuable Player (MVP).

“In just 3 days the #ST1 Reign is officially sold out. Maraming salamat guys!” ayon sa Instagram post ni Thompson.

Purple at gold-tinged “Reign” ang kulay ng nasabing sapatos na nagbibigay-pugay sa rebounding king ng Ginebra superstar sa kanyang Gilas stint.

Bukod pa sa kanyang unang PBA MVP award noong nakaraang taon, isa sa mga crowd favorites si Scottie.

Ang nasabing limited edition na ST1 “Reign” ay ibinebenta sa halagang P3,499, at mabilis na naubos sa lahat ng pitong tindahan ng World Balance bago ang tanghalian ng petsa ng paglabas nito bago ang Pasko.

Sa loob ng tatlong araw, sold out ito kahit online.

Ang “Reign” ay ang ikatlong colorway para sa mga signature na sapatos ni Scottie Thompson para sa World Balance, kasunod ng unang paglabas at isang black-gold colorway.

Naglabas din ang World Balance ng bagong serye ng damit ng Scottie Collection, na maaaring tignan sa online na tindahan ng brand dito.

Samantala, kasalakuyang sumasabak ang Barangay Ginebra sa Game 2 ng PBA finals kontra sa Bay Area, Miyerkoles ng gabi. (Annie Abad)