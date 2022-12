Rusell Westbrook pinagyabang triple double kontra Orlando

TUMIPA ng triple-double na 15 points, 13 rebounds at 13 assists si Russell Westbrook at pinagdiskitahan ng Lakers ang binisitang Orlando Magic 129-110 sa Amway Center nitong Martes.

Limang players pa ng Los Angeles ang nagsumite ng double digits sa pangunguna ng 28 points ni LeBron James at 21 ni Thomas Bryant. May 7 rebounds at 5 assists si James sa loob ng 31 minutes, kumalawit si Bryant ng 10 boards.

Tinagpas ng Los Angeles ang four-game slide.

“It was a good win for us,” ani James. “They’re playing extremely well, they won eight of their last nine and they beat Boston twice.”

Pinagyabang ni Westbrook ang pang-apat niyang triple-double off the bench at No. 197 overall.

“I’m a hooper,” bida niya. “I can do anything, anytime, anywhere.”

Bulto ng 22 minutes ni Paolo Banchero ay ginugol sa pagbabantay kay LeBron at nag-ambag lang ng 4 points ang Magic rookie. Pumalag ang 16 points ni Markelle Fultz at tig-15 nina Franz Wagner at Wendell Carter Jr. sa Orlando. (Vladi Eduarte)