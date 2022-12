Regine, Ogie bakasyon grande sa Balesin

Kahit nasa Balesin Island ngayon si Ogie Alcasid at Christmas break nila ng misis na si Regine Velasquez-Alcasid at anak na si Nate, naka-monitor pa rin naman siya sa mga pangyayari sa Gabi ng Parangal ng 2022 Metro Manila Film Festival.

Isa nga si Ogie sa mga bumati sa panalo ni Ian Veneracion bilang best actor para sa pelikulang ‘Nanahimik ang Gabi’ ng Rein Entertainment, Inc. ni Direk Lino Cayetano.

Si Ogie at ang kanyang ATeam management company ang nagma-manage sa career ni Ian at sobrang proud nga siya sa actor-singer na ‘brother’ na ang turing niya.

Anyway, hanggang bukas sa Balesin Island ang grupo ni Ogie at balik-Maynila na sila.

Bakasyon daw talaga ang ipinunta nila roon, pero kagabi ay nag-perform si Ogie dahil ‘exchange deal’ ang stay nila sa tinaguriang ‘a private paradise for members’.

Super work naman kasi ang mag-asawa the whole year, kaya time to rest naman daw sila.

Next year nga pala ay posibleng magkaroon ng shows abroad si Ogie, pero inaayos pa ang mga ‘yon dahil hindi naman siya basta puwedeng umalis ng ‘Pinas dahil may ‘It’s Showtime’ at ‘ASAP Natin ‘To!’ siya. Kailangan daw munang magpaalam sa ABS-CBN at kung papayagan ay saka pa lang makakatanggap ng shows abroad ang singer-songwriter.

‘Yun na!

Ian, Mon waging-wagi sa Gabi ng Parangal

Speaking of Direk Lino, sobrang happy rin siya sa awards na nakuha ng ‘Nanahimik ang Gabi’.

Masaya rin siya for Ian and Mon. Confiado (na nanalong best supporting actor).

Kaka-touch nga pala si Direk Lino, Dondon (my dear editor), dahil nag-message siya sa sa akin kahapon sa Instagram at nagte-thank you para sa support sa pelikula nila.

In fairness to Direk Lino, sobrang appreciated niya ang tulong ng entertainment press para sa ‘Nanahimik ang Gabi’.

Actually, may good news nga siya na shinare sa entertainment press about their movie, pero hindi pa raw puwedeng isulat ‘yon.

Bale next year ay may i-announce siya about ‘Nanahimik ang Gabi’ na tiyak na ikatutuwa ng mga fan nina Ian at Heaven Peralejo.

Sa January 4 ay 45 years old na si Direk Lino at mukhang sa araw na ‘yon niya balak i-announce publicly ang good news about ‘Nanahimik ang Gabi’.

How exciting!