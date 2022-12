PH Robotics team hakot medalya sa Thailand

Nag-uwi ng karangalan sa bansa ang grupo ng mga Filipino student matapos makasungkit ng 146 medalya at parangal.

Ito ay ang 2022 World Robot Games (WRG) na ginanap sa The Hub Rangsit, Pathum Thani, Thailand. Taon-taon ginaganap ang competition na ito na kung saan ibinibida ang programming at robot construction abilities ng mga participant mula sa iba’t ibang mga bansa.

Ang Philippine Robotics Team ay binubuo ng mga estudyante at coaches mula sa 11 na paaralan sa bansa. Ito ay ang Adamson University, Bucal National High School, De La Salle Santiago Zobel School, Lakeview Integrated High School, MGC New Life Christian Academy, Muntinlupa National High School, Muntinlupa Science High School, Narvacan Central National High School, St. Mary’s College-QC, Southville 1 Integrated National High School, Taguig Science High School, at University of the Philippines Integrated School.

Iba’t ibang innovative category ang kanilang sinalihan gaya ng ‘Sumobot’ at ‘Ibeam Line Tracing’ na kung saan nakatanggap ang PH Team ng 91 medals at 55 medals (Diligence Award).

Humigit-kumulang 1,500 participant mula sa Singapore, Taiwan, Indonesia, at Thailand ang kanilang nakatunggali sa naturang kompetisyon.

Ilan sa mga medalya na kanilang nakuha ay champion gold, silver, at runner-up bronze.

Talaga namang magaling at mahusay saan mang larangan. (Moises Caleon)