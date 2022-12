Pasa-bayad sa kuryente ilalantad

Binago ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang mga alituntunin sa mga bayarin na ipinapasa ng mga distribution utilities sa mga consumer ng kuryente upang magkaroon ng transparent collection sa electric bills.

Sa isang pahayag nitong Miyerkoles, sinabi ng ERC na pinagtibay nito ang resolusyon na nagrerebisa ng mga panuntunan na mamamahala sa pagsasaayos ng gastos at kaukulang proseso ng pagkumpirma para sa mga power distributor.

Kabilang sa mga pass-through na gastos ang pagbabayad sa paggamit ng mga pasilidad sa pamamahagi, mga buwis, Feed-in Tariff Allowance (FIT-All) at universal charge.

Ayon sa ERC, ang mga pass-through na gastos na kokolektahin sa ilalim ng 2022 Revised Rules ay sumasaklaw sa Generation Charges o ang pagbabayad para sa supply ng kuryente; Transmission Charges o pagbabayad para sa paggamit ng high voltage transmission grid; iba pang mga subsidiyo at mandatoryong pagbabayad tulad ng Lifeline at Senior Citizen Subsidies, na ipinag-uutos ng mga batas, System Loss at iba pang mga passthrough na gastos na maaaring maaprubahan ng komisyon.

Sa ilalim ng binagong mga panuntunan, sinabi ng ERC na magbibigay ito ng detalyadong kalkulasyon ng singil sa kuryente, magpapatibay sa pananagutan ng mga distribution utilities, magtatakda ng limitasyon sa pagsasaayos ng mga pass-through na singil at babawa­san ang regulatory lag para sa mas mahusay na mga pagsusuri sa rate.

“We are looking forward to 2023 as the beginning of an era of greater transparency in electricity pricing. The new URR form will allow more information to be available and accessible,” ayon kay ERC Chairperson Monalisa Dimalanta.

“This is the first step to the digital transformation we are undertaking in the Commission to speed up our processes and allow more predictability in regulation,” dagdag pa ng opisyal. (Dolly Cabreza)