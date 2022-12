Melai feeling beauty queen sa diamond gift ni Jason

Bongga ang regalo na natanggap ni Melai Cantiveros mula sa kanyang asawa na si Jason Francisco. Feeling nga niya beauty queen siya, ha!

Isang mamahaling diamond ring ang niregalo ni Jason sa Magandang Buhay host. Pinost naman ito ni Melai sa kanyang Instagram account na may caption na: “Thank you Papang sa iyung Christmas Gift love u to the moon , roadtrip , broom broom , skert skert , zoom zoom #loveyou.”

Bale Christmas at wedding anniversary gift iyon ni Jason kay Melai. Nine years na silang kasal at kahit na marami silang pinagdaanang pagsubok sa kanilang pagsasama, nalagpasan daw nila lahat iyon dahil sa pagmamahal nila sa isa’t isa at sa kanilang mga anak.

“9 years of loving and hating. 9 years of accepting and blocking each other. 9 years of receiving and giving. 9 years of keeping the faith and losing the faith to each other. 9 years of trusting and doubting each other. Happy 9 yrs Wedding Anniv Papa Nuggets. Kahit minsan di mu ko MaGets love na love padn kita wanggets Love u with our Nuggets, Ate Nuggets and Baby Nuggets,” post pa ni Melai.

Taong 2009 noong mabuo ang loveteam nila Melai at Jason na “Melason” dahil sa sinalihan nilang reality series na ‘Pinoy Big Brother’. Kinasal sila noong December 2013 at meron silang dalawang anak na sina Mela at Stella. (Ruel Mendoza)