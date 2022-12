Mag-utol, isa pa laglag sa droga, boga

Arestado ang isang magkapatid na lalaki, kasama ang katropa umano ng mga ito nang mabitag sila sa buy-bust operation at makumpiskahan pa ng baril nitong Martes sa Navotas City.

Nahaharap ang mga suspek na sina Rolly Alavarado, 28, kuya nitong si Romeo, 35, kapwa residente ng No. 103 Block 5, Bagong Silang, Barangay San Jose at Henry Baltazar, 49, ng No.113 E. Mariano St., Barangay Tangos kapwa sa Navotas City sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act oof 2002 at Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunitions.

Sinabi ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ng NCPS na pawang nasa wathclist ng pulisya ang mga suspek dahil sa ilegal na gawain.

Matapos magpanggap na buyer ang isang pulis, ikinasa ang buy-bust operation sa kahabaan ng Badeo 5, Barangay San Roque bandang alas-10:30 ng gabi na nagresulta sa pagkakasamsam mula sa mga ito ng 26 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P156,400.00 at isang cal.38 revolver na kargado ng tatlong bala. (Orly Barcala)