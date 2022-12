Kumusta ang Pasko mo?

Damang-dama ang paskong Pinoy matapos ang dalawang taon na hindi nakapagdiwang ng maayos ang mga Pilipino dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic.

Halos balik-normal na ang sitwasyon sa Pilipinas at lahat ng mga tao ay lumalabas na at ginagawa na ang normal na mga aktibidad na dati ay hindi magawa dahil sa mga paghihigpit upang hindi makompromiso ang kalusugan sa COVID-19 virus.

Kitang-kita sa mga tao ngayon ang saya at bakas sa kanilang mga mukha ang bagong pag-asa matapos ang sakripisyong dinanas sa dalawang nagdaang pasko na halos nakabilanggo lamang sa kanilang mga kabahayan.

Pinatunayan ito ng Social Weather Stations (SWS) survey kung saan lumabas na 73% ng mga Pinoy ang naniniwalang magiging masaya sila ngayong pasko, kumpara sa 65% noong 2021 at record low na 50% noong 2020 dahil hindi pinapayagang lumabas ang mga tao at limitado lamang ang pagkilos at paglabas ng mga Pinoy.

Maraming mga paghihigpit ang ipinatupad noon ng gobyerno dahil sa patuloy na pagkalat ng bagsik ng COVID-19 at talagang limitado ang kilos ng publiko, bawal ang mga nakagawiang reunions at bawal din ang pagtanggap ng mga bisita sa bahay upang makasigurong hindi makalusot ang COVID-19.

Pero ngayong 2022 ay halos normal na ang lahat at ginagawa na ang mga tao ang nakagawiang tradisyon at mga nakasanayang gawin tuwing pasko gaya ng christmas party, reunion,at pagbiyahe sa iba’t ibang mga lugar para doon ipagdiwang ang pasko.

Sa katunayan, nitong mismong araw ng pasko, December 25 ay halos nasa labas lahat ang mga tao at puno ang malls, theme parks at mga pampublikong pasyalan kung saan makikita ang mga pami-pamilyang namamasyal.

Indikasyon lamang ito na nagagawa na muli ng mga Pilipino ang normal na ginagawa tuwing pasko bago mag-pandemya pero may kasamang pag-iingat upang hindi makapitan ng COVID-19.

Batay sa SWS survey na ginawa nitong December 10-14, 2022, 73% sa mga Pinoy ay umaasang magiging masaya ang kanilang pasko; 7% dito ang nagsabing magiging malungkot ang pasko nila habang 19% ang nagsabing maaaring masaya o malungkot ang pasko.

Dahil halos balik-normal na ang sitwasyon at alam na ng mga tao ang gagawing pag-iingat sa COVID-19, natutuwa naman ang mga negosyante dahil bumabangon ang kanilang negosyo matapos malugmok dahil sa COVID-19.

Positibo ang pribadong sektor na gaganda ang takbo ng mga negosyo at ngayon pa lamang Disyembre ay nakakabuwelo na ang kanilang mga puhunan na dati ay halos masaid matapos magsara dahil sa pandemya.

Sa katunayan, dagsa ang mga tao sa malls bago mag-pasko para sa kanilang christmas shopping na indikasyong gumagastos na ang mamamayan para sa holiday season.

Hindi lamang natatapos sa December 25 ang pagsasaya at pagdiriwang ng mga Pilipino ng pasko dahil mayroon pang bagong taon na inaantabayanan ng mga ito.

Kagaya ng preparasyon sa pasko, naging tradisyon na rin ng mga Pilipino na ipagdiwang ang pagsalubong sa bagong taon kaya tuloy-tuloy ang pagsasaya ng mga tao hanggang sa susunod na linggo.

Sa katunayan, mas excited ang mga Pinoy sa pagsalubong sa bagong taon dahil bukod sa mga handang pagkain ay inaabangan ng marami ang mga nakagawiang pagpapaputok at panonood ng fireworks display na hudyat ng pagdating ng bagong pag-asa para sa mga ito.

Ang obserbasyon ng ibang mga bansa, ang Pilipinas ang may pinaka-mahabang selebrasyon ng pasko na totoo naman po dahil pinaghahandaan talaga ito ng mga Pinoy at sinisigurong masaya ang bawat isa.

Pero siyempre hindi nakakalimutan ng mga Pilipino ang tunay na kahulugan ng pasko dahil bahagi na ng tradisyong Pinoy ang simbang gabi kung saan pagsapit ng December 25 ay ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Hesus na sumasagisag sa pagmamahalan at bagong pag-asa.

Hangad ko po na magtuloy-tuloy na ang masayang selebrasyon ng pasko ng mga Pilipino sa mga susunod na taon at nawa’y wala ng darating na mga pagsubok sa Pilipinas at sa mundo upang maayos at maging masaya ang pamumuhay ng lahat. Maligayang Pasko po ulit sa inyong lahat!