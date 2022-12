Kim, Xian todo tukaan, lambutsingan sa Paris

Malamig sa Paris, France pero nag-iinit sa kaligayahan at tamis ang samahan nina Kim Chiu, Xian Lim.

Sunud-sunod ang post ing dalawa sa kanilang Instagram nang pamamasyal sa nasabing tourist destination sa Europe.

Mapapansing halos lahat ng photo nila ay mga solo lang dahil silang dalawa lang nagkukuhanan ng larawan sa isa’t isa.

Pero nagagawan ng paraan ng dalawa na magkaroon ng romantic shot gaya na lamang sa isang post ni Kim na nakayakap sa kanya si Xian.

May subuan pa silang dalawa sa loob ng Disneyland. Halos magdikit naman ang mga labi ng magdyowa sa isang shot na magkaharap ang kani-kanilang mga mukha.

Si Kim ang mas expressive sa tindi ng pag-ibig at pasasalamat nito kay Xian sa bakasyong ito.

Sabi ni Kim, “best way to celebrate Christmas day with my favorite person in the world!!! Thanks for keeping up with my craziness!!! Hihihi @xianlimm Merry Christmas my love.” (Rey Pumaloy)