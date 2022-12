Kilalanin: Pinay lawmaker bongga career sa SoKor

Lodi ang Pinay na si Jasmine Bacurnay-Lee na ngayon ay naninirahan at isa nang lawmaker sa South Korea dahil sa kaniyang pangunguna sa pagpapalaganap ng multiculturalism sa politika sa nasabing bansa.

Bagama’t walang balak pasukin ang mundo ng politika lalo na sa bansang hindi sinilangan, tawag ng tungkulin ang tumulak sa kaniya upang pasukin ang nasabing mundo.

“Back then, I’m not even sure if I can do politics without my husband beside me, without someone trying to help me out with a new role that I’m about to take but then again what stick to me the most was the fact that my kids are growing up in this society,” sabi ni Lee sa interview ng Philippine News Agency.

Nagtungo sa South Korea si Jasmin nang 19-anyos pa lang siya makaraang pakasalan ang kanyang asawa na si Dong-ho noong 1995.

Mula sa pagiging translator para sa mga dokumentaryo at aktres sa iba’t ibang programa tulad ng Love in Asia na tungkol sa multicultural families ng bansa, nagkaroon ng offer si Lee bilang district counselor ng Gyeonggi-do at slot sa Seoul City proportional representation ngunit parehas niyang tinanggihan ito.

Pinasok niya ang mundo ng politika noong 2012, dalawang taon pagkatapos yumao ng kaniyang asawa. Bagama’t naging sentro ng diskriminasyon at kritisismo, pinagpatuloy pa rin ni Lee ang pagsisilbi dahil sa pagmamahal na natatanggap mula sa ibang Koreano tulad ng pamilya at mga kaibigan.

Minsan na rin siyang tinagurian bilang “one of the most hated persons” sa bansa dahil sa kaniyang ethnic background.

Sa ngayon, ipinagpapatuloy pa rin niya ang kaniyang adbokasiya para sa ethnic diversity sa bansa bilang civil servant, lecturer, at radio host ng sariling programa na “Diverse Voices”. (MJ Osinsao)