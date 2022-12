Kelot nagbunot ngipin gamit pisi, aliw online

Naranasan mo rin ba ang bunutin ang ngipin sa kakaibang paraan na hindi dumadaan sa kamay ng dentista?

Noong ‘di pa masyadong uso at accessible ang mga dental clinic ay may kanya-kanyang pamamaraan ang mga tao sa pagbunot ng mga umaagang ipin. Tulad na lamang ng isang kelot na navideo-han sa TikTok na kung saan gamit lamang ang pisi at bakal ay natanggal na ang kanyang ngipin na halos wala pang limang segundo ang itinagal.

Binahagi ito ni Mark San Juan (@marksajuan983) sa kanyang account kasama ang caption na, “Hahaha tangal ngipin basic.”

Mapapanuod dito ang tila grupo ng mga magbabarkada na napagtripang bunutin ang ngipin ng kanilang kasama dahil umuuga na nga ito. Ikinabit ang puting pisi sa ngipin ng kelot sabay palo ng steel tool kaya naman nagbigay ito ng pwersa upang sapilitang matanggal ang ngipin.

Pagkaraang matanggal ng ngipin ng kelot ay nakangisi pa nitong sinabi na, “Oh! Diba, approved! Oh!” na may kasamang thumbs up pa.

Umabot sa humigit-kumulang 663.3k views, 7, 629 likes, at 268 comments ang naturang video.

Ilan sa mga komento:

Para kay @ryefitness, ani, “D na pala kelangan dentista eh.”

“Umuuga na yan hnd naman pwede ganyanin ng di umuuga. pwede masira gums nya kung ginanyan ng di umuuga haha,” paliwanag ng user na si @Kevz.

“Ganyan Naman talaga pag tanggal nong dipa uso Ang dentist pero dilikado na s apanahon ngayon,” hirit naman ng isang netizen.

Tila may kaparehong karanasan din si @silentcooper22, ani, “Pag c Papa Naman tinataLi Nya sa pinto saBay Sara hahahaha.”

May mga naaliw man sa kwelang video na ito, marami rin ang naalarma at nagpaabot ng kanilang concern. Payo ng iba, sa eksperto pa rin pumunta kapag magpapabunot ng ngipin dahil maaaring magdulot din ito ng komplikasyon. (Moises Caleon)