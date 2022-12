‘Kay Andrea tayo!’ Francine kinamuhian sa suporta kay Toni

Gigil na gigil ang ilang netizen, lalo na ang mga kakampink, kay Francine Diaz, ha! Nanawagan pa ang mga kakampink na i-cancel si Francine.

Ang rason, inendorso kasi niya ang pelikulang “My Teacher” na bida si Toni Gonzaga na solid supporter ni Pres. Bonggong Marcos.

Binahagi ni @ALTStarMagic sa Twitter ang video na nagbibigay ng komento si Francine na nagustuhan niya ang nasabing pelikula nang mapanood niya.

Pinupuri ni Francine ang buong pelikula, bagay na hindi nagustuhan ng nasabing twitter user, dahil nga kay Toni.

“Kaya Andrea Brillantes tayo for 2023!” ang sabi pa ng naturang fan sa tweet nito kay Francine.

Ilan sa mga sumawsaw sa komento ay nainis at sumuporta sa panawagan. Sigaw nila na huwag nang suportahan ang mga proyekto ni Francine dahil ang pamilya raw nito ay Marcos loyalist.

“Kaya pala mainit ang dugo ng nanay ko sa kanya hahaha now I know may itinatago itong babaitang ito. Hindi naman kagandahan si gurl. Kaya kay @blythe (Andrea) na ako. Lol,” hirit din ni @JepokpokTop.”

Pero may mga Kakampink din ang hindi pumabor sa cancel culture.

Sabi ni @janinegutzlover, “I am proud and loud Leni supporter at the same time fan ako kay Francine and a Kakampink and I think walang mali sa ginawa niya. Naisip mo ba na artist din sya? She support Loisa Andalio dahil kaibigan niya. Set aside the politics and alam natin nakakadiri ang maging apologist.”

May mga umalma rin at sinabing huwag kalakadkarin si Andrea sa suklam kay Francine.

@andrewblythe_, “Damay na naman si Andrea, can you please stop dragging her name on this nonsense issue and nonsense movie. Naman kayo huy, naturingan pa naman kayong kakampink.”

Unkabogable star dinumog sa Tarlac

Trending si Vice Ganda sa Twitter kung saan halos lahat ng mga kaganapan sa MMFF 2022 ay siya ang laman.

Kaliwa’t kanan ang pagpapakalat ng kung anu-anong patunay na number one sa takilya ang movie nila ni Ivana Alawi.

Gaya na lamang ng pagbisita ng Unkabogable star sa Tarlac para i-check ang mga sinehan doon. Umaapaw sa kaligayahan ang puso ni Vice kaya naman halos lahat ng mga komento at tweet mula sa mga tagahanga ay tinutugunan ng komedyante.

Panay nga ang “Zenkyoooowwww phouzz!” ni Vice, ha!

Ang tanong, lahat ba ng mga fan sa mall tour ay nanonood talaga o nagbabayad sa mga sinehan? Baka naman hanggang kaway at sigaw lang sila, ha!