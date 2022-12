Kabogera sa MMFF: BB Gandanghari bet tikman si Veneracion

Pitong taon nawalay sa local showbiz si BB Gandanghari dahil sa pagtira sa Amerika. Pero ngayon ay nagbabalik siya at sinimulan niya ang lahat sa pagiging isa sa host ng Metro Manila Film Festival Gabi Ng Parangal sa New Frontier Theater noong December 27.

Nangabog si BB sa kanyang suot na shimmering blue gown habang naglalakad ito sa red carpet paglabas niya ng sinasakyang Porsche car. Tinawag nga siyang Queen of the Night ng mga naroon na media at vlogger.

“Ako ba ang queen? Nasaan ang korona?” sabay tawa ni BB na masayang nakihalobilo sa showbiz event.

Dagdag pa niya: “Wala namang nagbago, nandiyan pa rin kayo at nandito pa rin ako! I did not expect that I would be received this way!”

Binalita rin ni BB na may offer sa kanya ang Viva Entertainment na gumawa ng projects at pinag-aaralan daw niyang mabuti ito. Nagbakasyon lang daw kasi siya sa Pilipinas at ‘di niya inaasahan na mabibigyan siya ng trabaho agad-agad.

“I really came here for a vacation but it may become a working break! We’ll see. All in God’s hands!” sey pa niya.

Pero hindi raw siya tatanggi kung si Ian Veneracion ang magiging partner niya sa isang pelikula. Si Ian ang tinanghal na best actor ng 2022 MMFF para sa pelikulang Nanahimik Ang Gabi. (Ruel Mendoza)