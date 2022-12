Edward Hayco ng Cebu itinalagang karagdagang PSC commissioner

KASUNOD ng pagkakaroon ng balasahan sa pamunuan ng Philippine Sports Commission (PSC) nitong Miyerkoles, isang karagdagang commissioner naman ang nakatakdang mapabilang sa Board sa katauhan ni dating Cebu City Sports Commission Chairman Edward Hayco.

Kinumpirma ni PSC Executive Director Atty. Guillermo Iroy sa Abante Sports ang pagkakahirang sa dating Cebu sports czar at chairman ng Dancesport team ng Cebu City upang samahan si dating four-time bowling World champion Olivia “Bong” Coo.

Parte rin ng balsahan ang paghirang bilang bagong chairman ng PSC kay dating Alaska Milk governor at Season 85 University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament commissioner Richard “Dickie” Bachmann kapalit si Emmanuel “Noli” Eala.

“Yes, he was replaced and additional commissioner Edward Hayco,” pahayag ni Iroy Miyerkoles ng hapon sa mensahe nito sa Abante. “[We can’t give what’s the reason(s)], but only in Malacanang can answer.”

Idinagdag rin ni Iroy na nakatakdang umupo sa pwesto ang dalawang sports official sa susunod na taon, kung saan nasa Estados Unidos pa umano si Bachmann.

“Kapag nag-report to work, they can assume the office, for now nasa US daw eh,” wika ni Iroy. (Gerard Arce)