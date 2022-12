Dehadong Alindog malakas mambulaga

MAGTATAPAT sa pista ang mga kabayong Paramount at Cole Is A Role sa magaganap na 2-Year-Old Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas ngayong araw.

May distansyang 1,200 metro, makakatagisan ng bilis nina Paramount at Cole Is A Role ang ibang tigasing batang kabayo na sina Alindog, Aydan’s Victory at Buena Bell.

Rerendahan ni JT Pabilic si Paramount habang si star jockey Jeffril Tagulao Zarate ang sasakay kay Cole Is A Role sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Ayon sa komento ng mga karerista sa social media, napipisil nilang magpapakitang-gilas si Alindog na gagabayan ni jockey JR De Ocampo.

“Maganda pa rin ang dibidendo niyan sa forecast at sa daily double kapag nanalo si Alindog, magandang dehado iyan.” saad ni Gilbert Santiago, veteran karerista.

Nakalaan ang P20,000 added prize para sa winning horse owner kaya tiyak na bakbakan ang masisilayan ng mga karerista. (Elech Dawa)

META: