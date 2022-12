Christian Standhardinger ‘inasawa’ Bay Area import

HINDI maiwasan ni Bay Area import Andrew Nicholson na magsalita ukol sa matinding hirap nito sa depensang inilalatag ng sentro ng Barangay Ginebra na si Christian Standhardinger na halos ‘asawahin’ na siya.

Isiniwalat mismo ni Nicholson ang sakit ng katawan pati na kung paano itinawag ng mga opisyal ang Game One ng PBA Commissioner’s Cup Finals ng Dragons laban sa Barangay Ginebra nitong Linggo ng gabi.

“Definitely different,” sabi ni Nicholson nang tanungin kung paano siya dinipensahan ni Standhardinger at iba pang Gin Kings sa 96-81 na pagkatalo ng Dragons sa pagbubukas ng serye.

“If you want to call it defense, you can call it defense, but it’s not something that I’ve experience in my years in basketball, didn’t know it was allowed over here,” sabi ng dating NBA player.

Ang coach ng Bay Area na si Brian Goorjian ang unang nagtanong kung paano tinawag ang Game 1, na itinuro ang palo na nakuha ni Nicholson mula kay Standhardinger at sinabi niyang pumigil sa Dragons na tumakbo sa kanilang opensa sa import.

“Wherever Andrew went to run, (Standhardinger) steps in front and body checks him. So if I’m running from the half court to the basket, even if he’s behind, he’ll run and get in front of him,” sabi ng beteranong coach.

Gayunman, umaasa si Goorjian na makakabawi ang kanyang bitbit na Dragons sa serye Miyerkoles ng gabi. (Lito Oredo)