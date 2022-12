Cher engaged na sa 36-year old boylet

Malakas ang bulung-bulungan na engaged na ang iconic diva na si Cher sa kanyang 36-year old boyfriend na si Alexander Edwards.

Nag-tweet kasi ang 76-year Oscar and Grammy winning singer-actress ng picture ng isang malaking diamond ring na nasa ring box at may caption na: “There r no words, Alexander, a.e.”

Napuno ng maraming comment ang tweet ni Cher at tinatanong kung engaged na nga ba ito? Pero walang nakuhang confirmation ang mga marites mula kay Cher at sa boylet nito na si Alexander.

Hindi nagtagal ay nag-tweet ulit si Cher. Gamit niya ulit ang photo ng diamond ring na nasa box, nilagyan niya ng caption na: “I posted this cause his nails are so cool.”

Makikita nga naman sa photo ang thumb nail ni Alexander na naka-black nail polish with green flames.

Isa pang tweet ni Cher ay sana ay kung buhay pa ang kanyang inang si Georgia Holt, ipapakita niya rito ang singsing. Pumanaw kamakailan ang 96-year old mother ng singer-actress.

Tweet ni Cher on December 26: “Woke up Min ago, & 1st thing…B4 I Opened my eyes, I Thought…I Need 2 Run To Moms & Show Her my ring… ‘she Loves Diamonds.’ Before I realized it…I Had Little Tear, But I’m sure this is natural. Bet Moms ears were burning Last Nite. We were telling Stories about her, what a woman. Ok…a few tears.”

Unang nag-date si Cher at ang kanyang music producer boyfriend noong November sa hot spot na Craig’s restaurant sa West Hollywood, California. Kasama pa nila ang kaibigan na rapper ni Aexander na si Tyga.

Very discreet daw si Cher sa kanyang mga nakakarelasyon, pero dahil sa social media, wala na raw maitatago at pati na ang pagiging misteryosa niya.

Sey pa niya: “Unfortunately, with today’s press and digging and all that it really ruins relationships, especially mine. It isn’t easy being Mr. Cher!” (Ruel Mendoza)