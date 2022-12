Cargo vessel sumadsad, 17 crew ligtas

Sumadsad ang isang cargo vessel na may lulan na 17 crew matapos itong hampasin at tangayin ng malakas na alon sa Balabac, Palawan nitong Martes.

Ayon kay Armed Forces of the Philippines-Western Command (AFP-WesCom) commander Vice Admiral Alberto Carlos, galing sa Tacloban patungong Ho Chin Minh ang MV Dolphin 15 nang magradyo ito sa Littoral Monitoring Station (LMS) Melville para ipaalam na sisilong muna sila dahil sa malakas na hangin at malalaking alon noong Disyembre 21.

Nag-reposition ang barko noong Disyembre 26 para hintayin ang sister company nito na MV VIctoria 19 dahil natatangay na ito ng alon. Inabandona ng crew ang barko noong Disyembre 27 sa pangambang bumaligtad ito sa lakas ng hangin at alon dahilan para rumesponde ang mga awtoridad at dinala sila sa LMS Merville para hintayin ang MV Victoria 19. (Catherine Reyes)