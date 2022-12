British couple nalibot 21 bansa gamit bike

Sinong mag-aakala na keri palang malibot ang mundo gamit lang ang bisikleta?

Pinatunayan ‘yan isang British couple na kamakailan ay nag-aaply sa Guinness World Records dahil sa kanilang nakakamanghang achievement. Nakapagtala sila ng humigit-kumulang 18,000 miles matapos nang libutin ang 21 na bansa sa mundo.

Ito ay sina Laura Massey-Pugh at Stevie Massey na nakabalik sa Berlin, Germany noong December 1 matapos simulan ang kanilang 180 araw na journey.

Gamit ng couple na ito ang ‘tandem bike’, isang uri ng bisikleta na dalawa ang upuan at dalawa rin ang pedal kaya naman perfect na perfect ito para sa mga may jowa.

Ang tandem biking umano na ito ay isa sa kanilang mga ginawa noong kanilang first date. Dahil dito, ito rin ang nagtulak sa kanilang dalawa na gumawa ng record attempt para sa ‘fastest circumnavigation by tandem bicycle (mixed)’.

Ilan sa mga bansa na kanilang napuntahan ay Malaysia, Singapore, Perth, Australia, Brisbane, New Zealand, Canada, Europe, Germany, Czech Republic, Austria, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Turkey at marami pang iba!

May mga bansa umano na plano nilang puntahan pero hindi na nagawa dahil sa mga border line restriction.

Sa kabila nito, sobrang saya pa rin ng dalawa na naabot na nila ang kanilang target at makauwi na muli.

Ani Massey sa isang panayam, “It was just a massive sense of relief. To finally be able to stop riding and to see certain friends and family loved ones that we’ve not seen for six months was absolutely immense.”

Bukod dito, habang sila’y nasa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay ay marami rin umano silang kinaharap na problema tulad ng injury, aksidente, pagkakasakit, issue sa visa at iba pa.

Sa halos 21 na bansa na kanilang napuntahan ay nakasakay sila ng 6 na beses sa eroplano at ang natirang oras ay ginugol nilang dalawa sa pagbibisikleta.

Talaga namang kamamanghaan mo ang tandem cyclist couple na ito dahil sa kanilang kasipagan at dedikasyon para lang maabot ang kanilang goal. Deserve ng world record!

Sa kasalukuyan ay naghihintay pa sila sa susunod na proseso para sa kanilang aplikasyon sa Guinness. (Moises Caleon)