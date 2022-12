Bagong taon, bagong pag-asa

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Ilang tulog na lang, 2023 na! Sa Bagong Taon, may bagong pag-asa. Bawat Pilipino, may kanya-kanyang plano para sa susunod na taon. Ngunit halos lahat ng ating kababayan, may natatanaw na pag-asa sa papasok na taon.

Ito mismo ang naging pulso ng taumbayan sa survey ng Pulse Asia na isinagawa mula Nobyember 29 hanggang Disyembre 1. Lumabas sa survey na siyam sa bawat sampung Pinoy ang haharap sa bagong taon na may dalang pag-asa sa buhay.

Marami nating kababayan ang naglilista ng kanilang New Year’s resolution, o mga bagay na kanilang babaguhin sa kanilang buhay. Tama po yun, iwanan na po natin ang mga nagawang pagkakamali at huwag nang ulitin sa hinaharap.

May mga tao ring umaasa sa mga pamahiin o pampasuwerte sa pagsalubong ng Bagong Taon. Mahirap pong iasa natin ang ating kinabukasan sa suwerte dahil walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap.

Mas mabuting trabahuhin natin ang ating mga pangarap sa buhay at pamilya upang makamit ang minimithing biyaya sa 2023.

Asahan po ninyo na ang inyong lingkod at Ako Bicol Party-list ay kaagapay sa pagtupad ng inyong pangarap sa 2023 at mga susunod na taon. Sa pamamagitan ng P5.268 trilyong budget ng pamahalaan na trinabaho ng inyong lingkod araw at gabi para maipasa sa takdang panahon, magagamit ang budget na ito para makabangon tayo mula sa pandemya patungo sa kaunlaran ng ating inang bayan.

Bago natapos ang taon, pinangunahan ng Ako Bicol ang pagpapasinaya sa bagong two-storey multi-purpose building para sa mga residente ng Barangay Rizal, Legazpi City.

Malaki ang maitutulong ng gusaling ito lalo na sa pagsasagawa ng iba’t ibang programang kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan.

Titiyakin po natin na ang bawat komunidad sa Bicol ay may maaayos na pasilidad sa ilalim ng ating proyekto.

Pinangunahan din po ng Ako Bicol ang blessing at inagurasyon ng multi-purpose building sa Barangay Bitano sa Legazpi City. Magagamit na ito ng ating mga kababayan sa naturang barangay.

Malaking tulong ang pasilidad na ito para dito ganapin ang iba’t ibang aktibidad at programa para sa ating mga kababayan.

Nanguna rin po tayo sa paglulunsad ng ating bagong Level II Solar-Powered Water Supply System sa Bicol Regional Hospital and Medical Center (BRHMC).

Kasama natin sa inagurasyon sina Albay Governor Grex Lagman, Albay 2nd District Cong. Joey Sarte Salceda, Medical Center Chief Eric N. Raborar, at mga kinatawan mula sa DPWH.

Malaking tulong po ang ating proyekto lalo’t nangangailangan ang ospital ng maayos at walang patid na supply ng tubig para maihatid nila ang iba’t ibang serbisyo sa mga pasyente.

Nakapagpatayo na po tayo ng higit sa 78 Solar Powered Water Supply Systems sa iba’t ibang bahagi ng Bicol Region, at ito po ay napapakinabangan na ng ating mga kababayan. Asahan ninyong patuloy ang ating proyekto para maihatid ang malinis na inuming tubig sa bawat Bicolano.

Bago niyo ipagdiwang ang bagong taon, nais ko lang magpaalala sa ating mga kababayan na maging maingat sa pagdiriwang ng Bagong Taon. Iwasan nating gumamit ng malalakas at mapaminsalang paputok na maaaring makasugat sa mga tao, pati na ang mga dispalinghadong pailaw na maaaring pagmulan ng sunog.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano. Maligayang Bagong Taon sa inyong lahat!