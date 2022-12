Apektado pagpalo: Rianne Malixi binagabag ng sobrang lamig

BINABAGABAG ng malamig na klima, nagkasya si Rianne Mikhaela Malixi sa 78 para maiwan ng nine-stroke ni Vanessa Zhang ng Canada makaraan ang 18 butas ng Citrus Golf Trail Ladies Invitational nitong Martes (Miyerkoles sa ‘Pinas) sa Sun ‘N Lake course sa Sebring, Florida.

May isang birdie lang ang Pinay golfer na kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) laban sa limang bogey at double bogey sa pangangapa sa mahirap na course upang malagak sa pang-40 sa 96 na kalahok na may six-over 6 41 sa backside.

“She didn’t play well – jetlag, weather and non-familiarity (with the course) affected her game,” suma ng ama ni Malixi na si Roy. “She played while her body and mind clock were on sleep mode. I hope she would adjust and acclimatize in the second round.”

Sasabak pa ang kakatanghal na Thai Junior World champion at wagi ng dalawang titulo sa AJGA (American Junior Golf Association) ngayong taon sa Orlando International Amateur sa Jan. 4-6 sa Orange Country National at sa Annika Invitational sa Jan. 15-17 sa Eagle Creek Golf Club,pareho ring sa Florida. (Ramil Cruz)