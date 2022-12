2022 pinakamainit na taon sa Italy

Ang 2022 ang itinuturing na pinakamainit na taon sa kasaysayan ng Italy simula noong 1800, ayon sa datos ng Institute for Atmospheric Science (IAS) ng National Research Council (NRC) ng bansa.

“There were record highs all along the way, starting in the spring, all throughout the summer, and now in the winter,” ayon kay Bernardo Gozzini, director ng LaMMA meteorolgy consortium ng NRC.

Unang iniulat ng LaMMA ang kakaibang init sa Italy noong Hulyo. Nitong Oktubre, naitala sa 3.2 degrees Celsius na mas mataas sa normal ang temperatura sa northern at central Italy habang 5 hanggang 7 degress Celsius naman ang naitalang temperatura sa southern at central Europe, kasama rito ang Italy nitong Disyembre.

Dahil dito, apektado ang produksyon sa agrikultura at antas ng tubig sa mga ilog bunsod ng mararanasang tagtuyot.

Ayon sa global level, nananatiling pinakamainit na taon sa Italy ang 2016 sumunod ang 2019, 2020 at 2022.