Wesley So kasado sa Tata Steel chess

SALANG agad sa mabigat na torneo si Grandmaster Wesley So ng Estados Unidos sa papasok na buwan ng 2023 kaya kasalukuyang pukpok na sa paghahanda kahit panahon pa ng Kapaskuhan.

Tutulak ng piyesa ang 29-anyos na dating pambato ng ‘Pinas at isinilang sa Bacoor, Cavite sa Tata Steel Masters sa Wijk aah Zee, Netherlands sa Jan. 13-29.

Mapapasabak siya rito dahil kalahok si dating world champion pero reigning world No. 1 pa ring si GM Magnus Carlsen ng Norway, may 25989 ELO rating.

Sasabak din sina No. 2 GMs Ding Liren ng China, Fabiano Caruana at Levron Aronian ng USA at Anish Giri ng host country.

Gayundin sina GMs Richard Rapport ng Romania, Jan Krzysztof-Duda ng Poland, Indians Dommaraju Gukesh at Arjun Erigaisi, Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan, Vincent Keymer ng Germany, Jorden Van Foreest ng Netherlands at Rameshbadu Praggnanandhaa ng India. (Elech Dawa)