Self care sa New Year!

Kamusta naman ang inyong Pasko? Sana masarap ang Noche Buena nyo? Marahil marami ang na-stress kung paano diniskartehan ang sinasabing kasya ang P500 Noche Buena kase hindi naman talaga sapat ang nasabing budget para makakain ng masaya ang isang pamilya na may apat hanggang limang miyembro.

Anyways, ang importente ay nakaraos na tayo sa Pasko at ang bagong challenge sa atin ay ang pagsalubong naman sa Bagong Taon.

Bago ka mamproblema uli sa handa sa Media Noche, mas mahalaga sigurong ihanda ang mga sarili natin sa 2023. Uso na noon pa ang pagkakaroon ng New Year’s resolution natin pero ang siste ay sa umpisa lang ito nasusunod.

Ganun naman tayo, magaling lang sa umpisa. Okey lang ang ganitong sitwasyon kung bata-bata pa tayo. Maraming oras at panahon para ituwid ang mga maling nakagawian sa diet, lifestyle, bisyo at maraming iba pa.

Pero kung tumatatanda ka na, dapat mag-isip-isip at seryosohin ang tamang pag-aalaga sa ating mga sarili lalo na kung gusto nating mabuhay ng matagal sa mundong ito.

Relax at chill lang tayo dahil maraming paraan ng self care.

Sa edad ko, my Christmas gift to myself is preparing my body and mind for 2023.

Narito ang ilang tips ni Dr. Tony Leachon para sa self-care.

1. If it feels wrong, don’t do it.

2. Never speak badly to yourself.

3. Never speak badly of others.

4. Never give up on your dreams.

5. Don’t be afraid to say no.

6. Don’t be afraid to say yes.

7. Say exactly what you mean.

8. Don’t be a people pleaser.

9. Trust your instincts. It’s your intuition.

10. Be kind to yourself. Love yourself.

11. Let go of what you can’t control.

12. Stay away from drama and negativity.

Alam kong ang hirap labanan ng negativity sa ngayon dahil sa maraming ganap sa ating paligid. Pero sabi nga nila na happiness is a a choice kaya yun ang gawain natin. Piliin nating maging masaya. Sa umaga pa lang pagkagising ay tumigil sandali ay magpasalamat sa bagong umaga. Maging positibo at iwasan ang sobrang pag-iisip.

Fact: Pagsasayang ng oras ang sobrang pag-iisip at pag-aalala. Sadyang may magaganda at hindi kaaya-ayang pangyayari sa buhay. Kailangan lang itong tanggapin. Wag i-stress ang sarili sa mga bagay na wala sa ating kontrol.

Sanayin ang sariling gumawa ng tama at mabuti sa kapwa. Pagyamanin ang anumang relasyon na mayroon tayo sa ating pamilya at mga kaibigan. Kahit mahirap, madali tayong makaisip kung paano tayo sasaya. Matuto ding tayong magpatawad.

Bukod sa mental health, dapat isabay din ang pag-aalaga sa ating kalusugan. Kumain ng masustansya at mag-ehersisyo.

Enjoy the holidays na may kapayapaan sa puso.Hindi pa tapos ang Pasko kaya gawing sentro ng selebrasyon ng pamilya angpinakamagandang regalo sa atin.. ang pagsilang ng ating Panginoon Jesus.

Isang mapagpalang Bagong Taon sa lahat. Hindi madali pero patuloy tayong magtulungan at maging matatag. Wag kalimutang pasalamatan ang sarili mo. Sa mga hirap na hindi mo basta isinuko. Sa mga pagsubok na tahimik mong nilabanan at ipinanalo .Kakayanin natin ang 2023 para sa mga pangarap na ngayon ay iyong binubuo.