Puwede Bang Palipasin Na Lang Ang Pasko?

Ang Pasko ang pinakahihintay na okasyon sa atin sa Pilipinas. Masaya ang mga nasa abroad dahil maluwag na ang pag-uwi sa bansa, naranasan na naman nilang mag-simbang gabi, kumain ng puto bumbong at makasama ang kanilang pamilya sa Noche Buena. Nakauwi rin ang may mga pamilya sa probinsiya dahil pinahaba ng Malakanyang ang Kapaskuhan makaraang gawing special non-working holiday ang araw makalipas ang Pasko.

Pero para sa mga frontliners – ang mga nurses, doktor, attendants, pulis, sundalo at iba pang may mahalagang tungkulin sa araw ng Pasko, wala silang magawa kung hindi palipasin ang Pasko sa kanilang mga trabaho.

Ganito rin ang sitwasyon ng mga pasyente at ang kanilang mga bantay na hindi makauwi mula sa ospital kahit Pasko. Napakahirap ipagdiwang ang Pasko na may iniindang sakit at ang tanging kumukutitap ay ang ilaw ng pagtibok ng iyong puso at ang kumakalansing ay ang makinang nagdudugtong sa iyong buhay.

December 25, 2010, ganito ang aming Pasko. Ang aking nag-iisang kapatid na lalaking si Jude ay ilang beses nang inatake sa puso dahil sa kumplikasyon sa sakit na diabetes. Ang tanging hiling lang niya, sana ay umabot pa siya ng Pasko para sama-sama kaming magno-noche buena sa ospital. Fried chicken mula sa isang fast food lang ang hiling niyang handa.

Noong malakas pa si Jude, siya ang nangunguna sa pagbibigay-kasiyahan sa aming Pasko. Mahilig siyang magbigay ng pang-exchange gift na kakaiba at nakakatawa. Kaya’t durog na durog ang aming puso habang nakikita namin siyang pinipilit na maging masaya kapiling ang kanyang pamilya. Niyakap isa-isa ang kanyang tatlong anak at ang kanyang asawa at nangakong hindi ito ang huli nilang Pasko.

Pero pinagbigyan lang pala siya ng Diyos na maipagdiwang ang Pasko. December 27, 2010 nang maganap ang ika-siyam at huling atake sa puso ni Jude.

Napakahirap harapin ang katotohanan lalo na nang ilalabas na sa morgue ang labi ng aking kapatid. Kinailangang ayusin din ang bayarin sa ospital na umabot sa isang milyong piso. Pero nagulat kami dahil nasagot na halos lahat ng gastusin sa pampublikong ospital sa tulong ng lokal na pamahalaan at sa malaking sagot ng PhilHealth.

Ang laki ng kabawasan sa bill ng mga dialysis sessions, pagtugon sa mga atake sa puso at sa iba pang mga karamdaman ng aking kapatid habang nasa ospital. Pati ang professional fees ng mga cardiologists, nephrologists, neurologists at iba pang mga espesyalista ay sinagot din ng PhilHealth. Sa buong panahon na nasa pagamutan ang aking kapatid, sinasagot pala ng PhilHealth ang mga maaaring matugunan sa kanyang pangangailangan.

Mabuti na lamang pala na wala kaming tigil sa pagbabayad ng kanyang PhilHealth at dinugtungan na lamang namin ang pagbabayad bilang self-paying member nang hindi na siya nakapagtrabaho magmula nang una siyang atakehin sa puso. Talagang hindi namin binitiwan ang kanyang Philhealth dahil malaking bagay ito noong panahong nagda-dialysis siya sa labas ng ospital.

Kung inabutan lamang niya ang Konsulta Package, malamang na i-rehistro rin namin siya sa isang Konsulta Facility para libre ang kanyang konsultasyon sa mga doktor at malilibre rin ang ilan niyang laboratories at diagnostics at maging mga gamot.

Ayaw nating abutan tayo ng Pasko, Bagong Taon, o anumang okasyon sa pagamutan. Pero kung mangyari man ito, bawas na ang ating stress dahil sagot ng PhilHealth ang karamihan sa ating gastusin bilang miyembro nito. Kaya’t kung direct-paying member, kailangang updated ang ating bayad sa PhilHealth. Kung ikaw naman ay talagang walang kakayahang magbayad ng membership, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para ikaw ay ma-i-sponsor-an. Ang mga senior citizens at persons with disability ay sponsored members din.

Labindalawang taon na ang nakalipas, nandoon pa rin ang pait sa aming puso kapag naalala namin ang huling Paskong kasama si Jude sa ospital. Sana, lumipas ang inyong Pasko na walang ganitong karanasan.