PPA pipigain mga pasaway na importer

Balak ng Philippine Ports Authority (PPA) na patawan ng multa ang mga importer na tinetengga ang kanilang mga refrigerated container sa pantalan upang makatipid sa warehousing.

Ayon kay PPA General Manager Atty. Jay Daniel Santiago, may ilang container ang inabot na nang halos dalawang taon sa pantalan dahil ayaw pa rin kunin ng may-ari.

“Alam ninyo po ba meron pa pong umaabot ng 700 days diyan na hindi lumalabas,” paglalahad ni Santiago sa interview ng DZRH.

Aniya, maliit lang kasi ang babayaran ng mga importer kung sa pantalan iniimbak ang refrigerated container kumpara kung ilalagay ito sa warehouse.

“Ngayon po mataas ang utilization natin. Nagre-range po tayo ng mga 100%-111% ibig sabihin, lampas pa sa optimum capacity nong yarda natin. Kasi po pinapanawagan nga po naming sa mga kababayan natin na nag-i-import po ng mga refrige-rated product, ipull out na ‘yong mga prudukto nila dahil marami po diyan ang hindi po nagpu-pull out pa kahit sinita ng Bureau of Customs at ito po ay nakakaantala doon po sa mabilis na pagproseso ng refrigerated containers,” wika ni Santiago.

Dahil dito, binabalak nilang patawan ng multa ang bawat container na lumalagpas sa takdang araw para ilabas ito sa pantalan.

“‘Yon nga ang problema kasi ‘pag ito na clear na ng Customs wala pong deadline ‘yan kailan po ano kung kailan i-pull out ‘yan. So ang amin pong panukala. Mag-i-impose na po tayo ng deadline or penalty diyan kapag ‘yan po ay hindi pa pinull out as of a certain number of days either one, ‘yan ay ililipat namin or two, ‘yan po ay dadagdagan natin ng penalty para ma-pull out na po ng mga kababayan natin,” ani Santiago.

Karaniwang laman ng mga refrigerated container ay mga medical at food product tulad ng mga frozen chicken, meat, fish at gulay.

Binanggit din ni Santiago na may posibilidad na sa pantalan tinatago ng mga importer ang inangkat nilang gulay saka ilalabas kapag mataas na ang presyo nito sa wet market.

“So ang namo-monitor namin diyan, Marami po riyan mga nagpapasok tapos tinetengga muna diyan although cleared na ng Customs kapag hindi maganda ang presyo, hindi muna ilalabas kapag mataas ang presyo saka po nila ilalabas,” paglalahad ng PPA GM.