PH Azkals binutata ng Thailand War Elephants

DUMILIM ang pag-asa ng Philippine Azkals na pinangungunahan nina Kenshiro Michael Daniels at Jens Sebastian Rasmussen sa Final Four ng 14th ASEAN Football Federation 2022 Men’s Championships Mitsubishi Electric Cup.

Ito ay matapos mangitlog ang Nationals (1-2) kontra host at defending champion Thailand War Elephants (2-0), 0-4, sa Group A preliminary round Lunes ng gabi sa balwarte ng huli sa Thammasat Stadium sa Pathum Thani.

Isang brace mula kay Teerasil Danga sa first half at sa second-half goal, at tig-isa pa kina Adisak Kraisorn at Suphanat Bureerat ang nagtulak sa Thais sa tuktok ng nasabing pangkat.

May tatlong goal na si Daniels at dalawa si Rasmussen nang iisplit ng Pinoy booters ang unang dalawang salang laban sa Cambodia 2-3 at Brunei 5-1. Pero mga nabokya laban sa Elephants. (Lito Oredo)