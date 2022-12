National ID sa bond paper binaterya ng mga netizen

Nalungkot ang ilang netizens dahil nakatanggap lang umano sila ng National ID na naka-print lang sa bond paper — na sila pa umano ang gugupit at magpapa-laminate.

Sa isang tweet, sinabi ng isang netizen na siya ang nalulungkot para sa Pilipinas.

“Nalulungkot ako para sa Pilipinas. We waited for almost a year only to have this kind of service,” aniya.

Sabi naman ng isa pang netizen na “Lagot si PBBM!” dahil ang National ID daw na panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gawa sa substandard material, at hindi sa “materiales fuertes” gaya ng SSS ID.

“PBBM needs to clean up Duterte’s mess or this will be blamed on PBBM admin,” dagdag pa niya.

May nagsabi ring netizen na bakit minamadali ang SimRegistration kung hindi pa pala tapos ang pamamahagi ng National ID.

“We deserve a better service. Stop abusing us Filipinos,” saad niya.

Sa kasalukuyan, marami pa rin umanong Pilipino ang hindi pa natatanggap ang kanilang National ID simula nang ipanukala ito ni Duterte hanggang ngayong nasa ilalim na ang bansa sa bagong administrasyon ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. (Jan Terence)