Mikey Bustos Hollywood star na

Binalita ng Filipino-Canadian singer-comedian na si Mikey Bustos na katatapos lang niya sa shooting ng kanyang first-ever Hollywood project.

Sa kanyang IG, nagbigay ng update si Mikey sa kanyang career ngayon sa US, pero hindi niya muna binanggit kung ano ang project na kanyang natapos.

“It’s a wrap! Wrapped yesterday for my first ever Hollywood tv/film role.

“Crazy right?! Never imagined this day would come, as it’s a dream I’ve secretly been hoping for/working towards since I was a kid. If you’re an actor friend of mine, I’ve probably bugged you at least once about how to get into professional acting.

“But as Lady Gaga once said, “It only takes one person to believe in you.” Someone finally did, and my heart couldn’t be more grateful! It feels like the start of something truly exciting. I never want it to end! Ever. I also was able to work with some of the most incredible human beings I’ve ever met in my life!

“Stay tuned for more about its worldwide premiere in 2023! May you all have a Happy holidays, Merry Christmas, & Happy New Year! Love you, guys! Xoxo.”

Nakilala si Mikey dahil sa kanyang mga YouTube videos tungkol sa mga nakakatawang ginagawa ng mga Pinoy sa ibang bansa. Pinanganak at liumaki sa Toronto, Canada si Mikey at parehong Pinoy ang kanyang mga magulang. Kaya alam niya kung paano makiag-communicate at makisalamuha ang mga Pinoy sa sarili nilang paraan.

Bago sinubukan ni Mikey na magka-career dito sa Pilipinas, sumali ito sa Canadian Idol at nakapag-perform sa ilang clubs sa New York City. Dito sa Pilipinas, nakagawa siya ng nationwide TV commercial at naging endorser ng ilang food brands. Lumabas din siya sa ilang shows ng GMA-7 tulad ng Bubble Gang, Pepito Manaloto at Tweets For My Sweets. Nakasama rin siya sa comedy film na Sosy Problems.

Noong 2019, nag-out si Mikey bilang bisexual at inamin niya ang relasyon nito sa kanyang manager na si RJ Garcia.

Pinaglaway naman niya ang ilang beki netizens dahil sa mga paborta pics niya sa IG na resulta ng kanyang 15-month body transformation. (Ruel Mendoza)