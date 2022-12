Mga markadong artista sa 2022: Jodi, Belle, Jeric, Dolly lumikha ng ingay sa ibang bansa

Ngayong 2022 ay sunud-sunod na nakatanggap ng mga parangal abroad ang ating mga Filipino actor.

Si Jodi Sta. Maria ang kauna-unahang Filipina na manalong best actress sa 2022 Asian Academy Creative Awards para sa drama series na The Broken Marriage Vow.

Ang co-star naman ni Jodi sa The Broken Marriage Vow na si Zaijian Jaranilla ay nanalo naman bilang Best Supporting Actor.

Ang international Pinay actress na si Dolly de Leon ay nagwaging best supporting actress sa Los Angeles Film Critics Association Awards 2022 para sa breakout role niya sa pelikulang Triangle of Sadness. Si Dolly rin ang ang kauna-unahang Filipina actress na makakuha ng best supporting actress nomination sa Golden Globe Awards.

Humakot naman ng best actor awards sa limang international film festivals si Jeric Gonzales para sa pelikulang Broken Blooms. Napanalunan niya ang best actor sa Saskatchewan International Film Festival in Canada, 17th Harlem International Film Festival in New York, 2022 Mokikho and Tagore International Film Festival both in India, and the Montellupo Fiorentino International Film Festival in Italy.

Ang co-star naman ni Jeric sa Broken Blooms na si Therese Malvar ay nagwagi rin ng ilang best actress awards mula sa Mokikho International Film Festival at Saskatchewan International Film Festival.

Napanalunan naman ni Belle Mariano ang Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards para sa series na He’s Into Her. Siya ang kauna-unahang Filipina actress na manalo ng naturang award. (Ruel Mendoza)