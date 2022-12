Liza, Noel love team wagi sa takilya

Si Ruffa Gutierrez ang kakuwentuhan ko noong Christmas day, Dondon (my dear editor). Tungkol sa 2022 Metro Manila Film Festival eight official entries ang topic ng chikahan namin.

Natuwa si Ruffa sa balitang malalakas ang mga pelikulang kasali sa filmfest.

Naikuwento rin sa akin ni Ruffa na napanood niya ang trailer ng ‘Family Matters’ at nagustuhan niya ‘yon at balak niyang panoorin (nang kausap ko siya kahapon ng umaga, manonood daw siya yesterday).

Sabi ko, tamang-tama at support niya sa nanay ng kuya niyang si Tonton Gutierrez. Panganay na anak ni Liza Lorena na bida ng pelikula ang eldest brother ni Ruffa.

Sa trailer pa lang daw, feeling ni Ruffa ay maganda ang ‘Family Matters’ at worth watching.

Naku, Dondon, dahil sa kuwentong ‘yon ni Ruffa, pinanood ko tuloy ang trailer ng pelikula nina Liza at Noel Trinidad at maganda nga ‘yon, kaya kahapon, nanood na rin ako ng ‘Family Matters’ bago umalis pa-Dubai, United Arab Emirates.

Ang bongga ng pelikulang ‘yon ng Cineko Productions ni Pandi, Bulacan Mayor Enrico Roque.

In fairness, worth watching ‘yon! Kaya hindi na ako nagtataka na marami rin ang nanonood, ha!

Toni, Joey suportado ni Ruffa

Bilang suporta naman kay Toni Gonzaga, manonood din si Ruffa ng ‘My Teacher’ movie ng misis ni Direk Paul Soriano.

Nag-guest si Toni sa ‘M.O.Ms (Mhies On a Mission)’ morning show nina Ruffa, Ciara Sotto at Mariel Rodriguez sa new Channel 2 (AllTV) at nangako ang una kay Toni na magsu-support ito sa 2022 MMFF movie entry ng sister ni Alex Gonzaga.

In fairness, maganda ang feedback sa ‘My Teacher’ movie nina Toni at Joey de Leon.

Sabi ni Ruffa, marami pa siyang gustong panooring pelikula sa 2022 MMFF bilang suporta sa mga kapwa niya artista at sa ating local movie industry rin!

Ang mga anak ni Ruffa na sina Lorin at Venice, simula kahapon ay nanood na rin ng mga pelikula sa filmfest.

Gusto rin ng magkapatid ang mga pelikulang gusto ni Ruffa.

Siyempre, type ng magkapatid na matawa’t maaliw, kaya iwa-watch nila ang ‘Partners in Crime’ nina Vice Ganda at Ivana Alawi.

Tinanong din ako ni Ruffa kung ano ang unang pinanood ko sa 2022 MMFF at ‘Nanahimik ang Gabi’ ang sagot ko sa kanya.

Ay, pinanood ko nga pala ang ‘Mamasapano: Now It Can Be Told!’ ni Edu Manzano noong premiere night dahil kay Atty. Ferdinand Topacio na producer no’n and in fairness, matino ang pelikula.

Ikaw, Dondon, anu-anong pelikula na sa filmfest ang pinanood mo? Nakita ko ang mga video post mo na nasa isang mall ka at pinipilahan ang mga pelikulang palabas doon.

At least, bongga na uli sa mga sinehan ngayon.

Sabi nga ni Direk Lino Cayetano na isa sa mga producer ng ‘Nanahimik ang Gabi’ nina Ian Veneracion, Heaven Peralejo at Mon Confiado, ang pagbabalik ng moviegoers sa mga sinehan ang ikatutuwa talaga nila.

So, watch pa more ng 2022 MMFF movie entries, huh!

Gowwwwww!!!!!!