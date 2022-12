Kaligtasan sa kalye

Kung inyong mapapansin, ngayong panahon ng Kapaskuhan ay lalo pang dumami ang mga motorsiklo sa kalye. Marami dito ay mga motorcycle-for-hire na naghahatid ng mga pasahero sa iba’t ibang parte sa Metro Manila at ang iba ay mga couriers at food delivery riders.

Sa isang banda, maganda ang ganitong pangyayari dahil marami ang nagkakaroon ng trabaho. May pagpipilian din ang mga pasahero bukod sa mga taxi at mga kotseng for hire na mas matipid at mas mabilis na uri ng transportasyon.

‘Yun nga lamang, kulang sa regulasyon ang mga motorcycle-for-hire o mga ‘habal-habal’ na patuloy na dumadami sa kalye. Mahalagang mapasailalim sa regulasyon ng gobyerno ang mga ganitong uri ng transportasyon para tiyak na mapapanagot ang mga rider o driver at operator ng mga motorcycle-for-hire kung may disgrasya o kapabayaang nangyari sa parte nila. Dapat ring masigurado na ligtas ang mga commuter na aangkas sa mga motorcycle-for-hire.

Isa ang inyong Kuya Pulong sa mga mambabatas na naghain ng bill para gawing requirement ang pagpaparehistro ng mga habal-habal at iba pang motorcycle-for-hire sa Land Transportation Office (LTO).

Sa ating panukalang batas na House Bill 4470, ang LTO din, kasama ang Bureau of Philippine Standards ng Department of Trade and Industry (DTI), ang maglalatag ng mga standards at specifications ng mga motorsiklo na papahintulutan na mag-angkas ng pasahero o magamit para sa courier at delivery services.

Isa rin sa ating tinutulak ay ang pagkakaroon ng insurance coverage ng mga motorcycles-for-hire. Dapat ring may professional driver’s license na para sa pagda-drive ng motorsiklo ang mga rider. Nakalagay din sa bill na dapat na makadalo sa isang safety seminar taon-taon ang mga rider ng motorcycle- for-hire.

Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang magbibigay ng prangkisa at magtatalaga ng guidelines sa bayad sa pamasahe at iba pang transportation fees na sisingilin sa mga sasakay sa motorcycle-for-hire.

Marahil ay baka sabihin ng ilan na madami at tila mahigpit ang mga requirement para sa mga motorcycle-for-hire. Dapat lang na ganito ang mangyari dahil ang kaligtasan ng mga commuter, rider at ng iba pang gagamit ng kalsada ang nakasalalay dito.

Bago mag-adjourn ang Kongreso ngayong buwan ay nasimulan ng talakayin ng Committee on Transportation ng Kamara ang mga bill patungkol sa motorcycles-for-hire. Kinonsulta at inalam ng komite ang pananaw ng mga ahensya ng gobyerno, mga commuter group at mga operator ng ride-hailing services.

Kapag ang motorcycles-for-hire bill ay naging batas, magiging legal na ang habal-habal bilang uri ng pampublikong sasakyan. Mas magiging mapanuri at mahigpit na ang mga ride-hailing services sa pagkilatis sa mga kukunin nilang mga rider at pati rin sa gagamitin na motorsiklo.

Mura at mabilis na uri ng paglalakbay ang motorsiklo, pero ang kaligtasan ng lahat ang dapat na prayoridad natin sa pagpapahintulot na maging parte ito ng ating public transportation system.

Bago ako magtapos, bumabati po ako sa inyo muli ng isang Maligayang Pasko. Kasama ng aking pamilya, ang hiling ng inyong Kuya Pulong ay isang mapagpala at mapayapang Bagong Taon para sa ating lahat.