Jordan Clarkson, Utah Jazz sintunado vs San Antonio

WALANG makaiskor para sa San Antonio sa final minutes, rumesponde si Tre Jones para ipreserba ang 126-122 pambulagang panalo ng Spurs laban sa Utah Jazz sa 77th National Basketball Association 2022-23 regular season game sa AT&T Center nitong Lunes.

Ibinaon ni Jones ang huling dalawang buckets ng Spurs(11-22) at tumapos ng 11 points, 5 rebounds at 5 assists.

Limang Spurs ang umiskor ng double digits sa pangunguna ng 24 ni Devin Vassell na may 8 assists pa. May 21 si Keldon Johnson, sorpresang 20 points kay Malaki Branham off the bench.

Nag-ambag si Jakob Poeltl ng 16 markers, 9 boards.

Naligtasan ng San Antonio ang maangas na laro nina Lauri Markkanen (32 points, 12 rebounds) at Jordan Clarkson (25-7).

Nasa unahan ang Spurs 96-82 pagkatapos ng third quarter, hinigpitan ng Jazz (19-17) ang depensa sa fourth para manatili sa laro.

Nagkasa ng 10-0 run ang Utah para idikit sa apat papasok ng final minute bago ang bail-out baskets ni Jones. (Vladi Eduarte)