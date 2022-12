Jalen Green sakto ang ayuda kontra Chicago Bulls

SUMAKAY ang Houston sa season-high 36 points ni Kevin Porter Jr. para sorpresang paamuin ang Bulls 133-118 sa 77th National Basketball Association 2022-23 regular season game sa United Center sa Chicago nitong Lunes.

May 7 rebounds at 9 assists pa si Porter, inayudahan ng 25-11-6 ni Alperen Sengun at mahalagang 24 points ni Fil-Am Jalen Green.

Kinapos ang 31 points, 9 assists ni DeMar DeRozan at 22 markers ni Zach LaVine sa Chicago (14-19).

Nakaipon na si DeRozan ng 20,727 points para lagpasan si George Gervin sa 44th place ng NBA career scoring list.

Inumpisahan ng Rockets (10-23) ang laro sa 10-0, lumayo ng 18 pero inagaw ng Bulls ang manibela 65-64 sa break.

Humarurot ng 35 points sa third quarter ang Houston sabay sa paglimita sa Chicago sa 24 para bawiin ang lead.

Kinasangkapan ng Rockets ang 17-1 run sa third. (Vladi Eduarte)