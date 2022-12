Ivana, Vice dedma sa lait ng mga kritiko

Panay ang paghahakot ng mga resibo sa pamamayagpag sa takilya ng pelikula nina Vice Ganda at Ivana Alawi. Ayaw paawat ng mga panatiko ng komedyante, pati na ng YouTube star sa paglalabas ng mga testimonial video mula sa mga manonood na nagsasabing maganda ang naturang pelikula.

May mga nag-tweet din ng pila sa mga sinehan para lang ipagyabang na hindi nilangaw, bagkus pumatok talaga sa box-office ang movie ng dalawa.

Hindi rin nakuntento si Vice sa kaliwa’t kanang pagbalandra ng kanyang mga tagahanga sa appeal ng movie, maya’t maya rin ang post ng “It’s Showtime” host ng mga video clip na kuha sa loob at labas ng sinehan.

Kaya naman pati ang isang bata ay damay sa pruweba nang i-tweet ni Vice ang isang paslit na nasa loob ng sinehan at tuwang-tuwa sa inaasahan nitong mapapanood na movie.

Sabi ng nanay ng bata, “she’s so excited to watch your movie @vicegandako so cute baby girl.”

Tugon naman ni Vice, “I love you cute little angel! I hope someday I get to see u and hug u!”

Dedma nga sina Ivana at Vice sa panlalait ng ibang kritiko. Well, hindi mo nga naman puwedeng labanan ang kasikatan at tagumpay, di ba?

Nangangamoy hiwalayan? Rhian dedma muna sa dyowang politiko

Kung may pinagdadaanang problema sa personal o romantic life sina Sofia Andres at Daniel Miranda, hindi ito nalalayo sa magkasintahang Rhian Ramos at Cong. Sam Verzosa.

Nakabalik na kasi at lahat mula sa Australia si Rhian para sa kanyang kaibigang buntis na si Bianca King, wala pang nakikitang kahit anong post si Rhian kasama ang businessman turned public servant.

Matatandaang nagsimula ang duda ng mga tagahanga ni Rhian sa gusot sa lovelife ng kanilang idol kay Sam nang magpunta ito sa Australia at hindi sumama sa Japan sa boyfriend.

Wala ni isa mang photo posting si Rhian na nakipagkita na ito sa kasintahan pagdating nito sa Pinas.

At kahit sa inorganisang Christmas party ng magkaibigang sina Rhian at Michelle Dee, hindi kasama sa okasyon si Rep. Sam.

Sa mga okasyon naman ni Rep. Sam, partikular sa Christmas event nito sa mga staff ng negosyo niya, wala rin si Rhian, at si Arci Munoz nga ang nakita, kasama ang iba pang mga celebrity guest na dumalo.

Well, hindi pa rin naman binubura ni Rhian ang mga nauna nilang photo ni Sam, at ganundin naman si Sam kay Rhian.