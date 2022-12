Ilang nagpasiklab sa Batang Pinoy pinarangalan ng Milo

KINOPO ng City of Baguio ang three-peat overall championship sa katatapos na 13th Philippine Sports Commission-Batang Pinoy 2022 National Championships sa Vigan City, Ilocos Sur.

Sumungkit ng 100 medalya ang Summer Capital, pumangalawa ang Pasig City sa 48 golds at pumangatlo ang Quezon City n 46-ginto .

Bumahagi sa 6-day sportsfest ang mga student athlete mula sa iba’t-ibang kapuluan ng bansa at sinuportahan ng MILO® Philippines.

Nakatakdang parangalan sa MILO® Batang Pursigido Awards ang mga atletang nagpakitang gilas sa Batang Pinoy na sina Adrian Jessie Magbojos ng City of Sta. Rosa (most bemedaled female athlete), Miguel Adrian Carlos ng City of Puerto Princesa (most bemedaled male athlete), City Pangasinan (pinakamalaking delegation), six-year-olds Art Joe Cabatan ng Davao de Oro at Hailey Bolico ng Pasig City (youngest male at female athletes).

Photo courtesy of Baguio City Public Information Office

Natigil ang Batang Pinoy nang umatake ang Coronavirus Disease-19 noong 2020 at tinuloy ngayong taon ng PSC sa liderato ni chairman Jose Emmanuel Eala. (Elech Dawa)