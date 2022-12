Hiwalayan fake news: Heart, Chiz magkasama sa Bagong Taon

Kinumpirma ni Heart Evangelista via social media na sa Pilipinas siya mag-celebrate ng New Year kasama ang kanyang mister na si Sen. Chiz Escudero.

Sa isang Instagram update, nabanggit nga ni Heart sa caption na uuwi siya para makasama si Chiz sa Bagong Taon:

“Living between 2 worlds Paris and Manila. 2 clocks in one @philipsteinph walking around Paris before heading home for New Year. Ps. See you soon @escuderochiz.”

Dahil sa post na ito ni Heart, nasagot na rin ang katanungan ng marami tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ni Chiz.

Noong September nagsimula ang usap-usapan ng mga ‘Marites’ na pauwi na sa hiwalayan ang pagsasama nila Heart at Chiz. Ginawang dahilan ng mga ‘Marites’ ang laging pag-alis ni Heart ng bansa at ang pag-drop nito ng Escudero sa kanyang social media accounts.

Minsan ding nakita ang pag-iyak ni Heart sa isang photo shoot at hindi rin daw binati ni Heart ang mister noong kaarawan nito.

Pero in fairness to Heart, wala itong binigay na anumang statement na may problema sa pagsasama nila ni Chiz. Tahimik lang siya at pinabayaan niyang mag-assume ang mga asumera at mga chismoso’t chismosa sa social media.

Sa pagbalik ni Heart sa Bagong Taon, umaasa ang marami na sabay sila ni Chiz na magsalita tungkol sa kanilang pagsasama. (Ruel Mendoza)