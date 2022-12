Evangelista posibleng mabuntis ni Escudero sa 2023

Nagdiwang, naglulundag sa tuwa ang mga supporter ng ChizHeart, dahil finally ay natuldukan na raw ang gusot sa pagitan ng mag-asawang Heart Evangelista at Senator Chiz Escudero.

Ginulat nga ni Heart ang mga tagahanga nang magpalipad ng mensahe sa Instagram sa nakatakdang pakikipagkita na niya sa asawa bago pumasok ang 2023.

Pinakita muna ni Heart sa IG ang black and white ensemble OOTD na fur coat at leatherette pants. Kasabay nito ang pagpu-promote niya ng iniendorsong luxury watch.

Sa huling mensahe binanggit niya ang IG account name ng asawang si Chiz at sinabing “see you soon”.

Napuno ng mga comment ang post na `yon ni Heart mula sa mga fan.

“Shet Im happy.”

“Yeheyyyy they’re o.”

“Awww real love wins!”

“Still in good terms pa hope everything ok.”

“Happy ako dahil nabasa ko yung PS that’s mean okey pa silang mag-asawa.”

“When I saw the ring, plus the caption…ayyyyy, happy for you.”

Inaasam naman ng mga fan ngayon ang pagbubuntis ni Heart. Baka ito na raw ang simula. Lalo at mas magiging matamis ang pagmamahal ng dalawa. (Rey Pumaloy)