Dedo, missing sa VisMin paskong baha lumobo

Umakyat na sa 13 ang bilang ng mga nasawi habang 23 iba pa ang nawawala dulot ng baha at ulan sa malawak na bahagi ng Visayas at Mindanao noong araw ng Pasko.

Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), pito ang nasawi sa Northern Mindanao, tatlo sa Eastern Visayas at isa mula sa Zamboanga. Dalawa sa mga ito ang naberipika na ng ahensya.

Samantala, target ng search, rescue at retrieval operation ang 23 nawawala kung saan 12 ang taga-Eastern Visayas, walo sa Bicol at tatlo sa Northern Mindanao.

Apektado rin ng malakas na ulan at baha sanhi ng shear line o pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin, ang 166,357 katao o 44,282 pamilya mula sa 385 barangay sa Mimaropa, Bicol, Eastern Visayas, Zamboanga, Northern Mindanao at Bangsamoro.

Sa kasalukuyan, 45,337 katao o 10,536 pamilya ang nanunuluyan sa mga evacuation center dahil sa bahagyang pagkasira ng 369 kabahayan at lubusang pagkawasak ng 169 pang tirahan.

Naitala naman sa P59,829,614 ang halaga ng pinsala sa agrikultura at P14,580,000 sa imprastraktura sa Bicol at Northern Mindanao. Nagtala rin ang National Irrigation Administration (NIA) ng P2,050,000 halaga ng pinsala sa irigasyon sa mga apektadong pananim.

Naibalik naman ang supply ng kuryente sa 32 lugar mula sa 56 na lungsod at bayan na dumanas ng brownout dulot ng pag-ulan.

Nasa state of calamity na rin ang Misamis Occidental, Gingoog City sa Misamis Oriental at bayan ng Llorente sa Eastern Samar dahil sa pinsalang dulot ng malawakang pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan mula pa noong bisperas ng Pasko.

Samantala, sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical, Services Administration (Pagasa) na magpapatuloy pa rin ang pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao dulot ng shear line. (Catrherine Reyes)