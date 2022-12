Budget deficit natapyasan kay PBBM

Bumaba ang budget deficit ng bansa nang halos 3.71% ngayong Nobyembre batay sa naitala ng Bureau of Treasury (BTr).

Ayon sa Office of the Press Secretary (OPS), ini-report ng BTr na ang P123.9 billion budget decifit noong Nobyembre ay bumaba ng 3.71% o halos P5 bilyon kumpara noong nakalipas na taon.

Bumagal ang cumulative deficit ng bansa nitong katapusan ng Nobyembre sa P1.2 trillion kumpara sa P1.7 trillion noong 2021.

Ayon sa OPS, ang magandang pangangasiwa ng Marcos administration ang nagpababa sa budget deficit dahil lumago ang kita ng gobyerno.

Ayon sa BTr lumago ng 16.5% ang kita ng gobyerno at nalagpasan ang 10.24 na pagtaas sa paggasta ng pamahalaan.

Lumitaw sa record ng BTr na umakyat ng P331.1 billion ang nakolekta sa buwis nitong Nobyembre (16.57%) o P47.0 billion na mas mataas kumpara sa mga nagdaang taon.

“Good economic stewardship by the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. resulted in the country’s budget deficit dipping in November from last year’s figure as the government posted growth in revenue,” anang OPS.

Nakakolekta ang Bureau of Internal Revenue ng P237.1 billion nitong Nobyembre habang ang Bureau of Customs ay kumoleksyon ng P75.7 billion.

Nakasingil naman ang ibang ahensiya ng P12.9 billion mula sa ibang non-tax gaya ng privatization proceeds, fees at charge, mas mataas ng 61.04% kumpara sa P4.9 billion sa nakalipas na mga taon. (Aileen Taliping)