Brent Paraiso nagbabu na sa Letran Knights

PAGKALARO sa dalawang magkakaibang collegiate league at makatikim ng gayung dami ng kampeonato, pro rank na ang bet sa papasok na taon ni Brent Paraiso ng bagong koronang 98th National Collegiate Athletic Association 2022 seniors basketball three-peat champion Letran Knights.

Kasapi rin siya ng La Salle Green Archers na namayagpag sa 79th University Athletic Association of the Philippines 2016 men’s hoop at umabot sa 82nd edition 2019 finals sa pagtawid sa Santo Tomas Growling Tigers.

“Siyempre, ‘yan naman ang goal natin mula bata eh, umabot sa PBA (Philippine Basketball Association),” bulalas Lunes ng 6-foot-2 guard na tumawid ng CSJL sa NCAA noong 2020 nang masangkot ang UST sa ‘Sorsogon Bubble.’

Pinantayan niya at mga kasangga ang huling three-straight championship ng Intramuros-based squad na giniyahan ni Avelino ‘Samboy’ lim Jr. noong 1982-84.

“Sobrang saya kasi last year ko na eh, tapos nag-champion pa. Nag-simula ako, nag-champion kami, rookie year ko sa La Salle. Natapos, champion pa rin. Napakasarap sa pakiramdam,” wakas na sey ng basketbolista. (Gerard Arce)