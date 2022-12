Bagyo sa Pasko

Sa nakalipas na mga taon, kapansin-pansin na mga tropapips na hindi na nawawalan ng bagyo o kahit malalakas na pag-ulan sa buwan ng Disyembre kahit pa nga sa araw mismo ng Pasko. Epekto ba ito ng climate change o global warming?

Hindi tuloy maiwasan na maitanong ang ilan nating ayudanatics na mga kurimaw kung nakadarama pa raw kaya ng excitement ang mga kababayan natin na laging tinatamaan ng malalakas na ulan ang lugar kapag paparating ang Pasko?

Baka raw kasi ang excitement na nararamdaman nila noon kapag magpapasko, napalitan na ng pangamba dahil iniisip nila na baka tamaan na naman ng bagyo o malakas na ulan ang kanilang lugar–lalo na sa Visayas at Mindanao.

Sa nagdaang mga taon kasi mga tropapips, gaya halimbawa mula 2017 hanggang kasalukuyan [2022], tuwing Disyembre na hindi naman opisyal na panahon ng tag-ulan sa Pilipinas, aba’y nagkakaroon ng bagyo, o kaya ay basta na lang napakalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.

Ngayon nga na Pasko, aba’y marami tayong mga kawawang kababayan sa Visayas at Mindanao, ang nagpasko na naman sa mga evacuation center dahil nalubog na naman sa baha ang kanilang mga bahay dahil sa malakas na ulan.

Walang bagyo pero ang amihan at shear line (ang pagtatagpo ng mainit at malamig na hangin) ang itinuturong dahilan ng PAGASA para magkaroon ng mas madalas na thunderstorm o mga pag-ulan.

Sana lang eh may sapat na pondo pa ang mga lokal na pamahalaan at pati na ang DSWD para mabigyan ng tulong ang mga nasa evac center. Patapos na kasi ang taon at baka nasaid na ang pondo nila para sa kalamidad lalo na’t marami-raming bagyo, at pati lindol na tumama sa atin.

Kung walang bagyo ngayong taon, noong 2021, aba’y nanalasa at nagdulot din ng mga pagbaha ang bagyong Odette sa bahagi rin ng Mindanao at Visayas, at damay ang ilang parte sa Palawan.

At ilang araw din bago magpasko noong 2020, nanalasa naman ang bagyong Vicky sa bahagi rin ng Mindanao at Visayas. Kung hindi tayo nagkakamali, hindi bababa sa lima ang nasawi noon dahil nagdulot pa ito ng mga pagguho ng lupa.

Pasko naman ng 2019 nang maraming pasahero ang natengga sa mga pantalan at airport dahil sa bagyong si Ursula na nakaapekto sa ilang bahagi ng Visayas at Luzon. Mayroon pa ngang nasawi na aabot sa 16 katao.

Nagpaulan din sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas ang Low pressure area bago magpasko noong 2918. At ilang araw din bago magpasko noong 2017, tumama ang bagyong Vinta sa Mindanao, na nagdulot ng flashflood at landslide. Tinatayang umabot sa 200 katao ang nasawi noon.

May mga malalakas na bagyo rin na tumama sa buwan ng Disyembre sa Mindanao noong 2012 (Typhoon Pablo) na halos 2,000 pinaniniwalaang nasawi, at mahigit 1,000 naman noong 2011 dahil sa bagyong Sendong.

Kaya kung buo ang pamilya, may pinagsasaluhang handa sa bahay, nakatanggap o nakapagbigay ng regalo ngayong Pasko, at hindi lumikas at nagpunta sa evac center, aba’y magdasal at magpasalamat dahil mapalad ka. Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”