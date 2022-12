‘Avatar 2’ makaka-$1B na

Patuloy ang pag-arangkada ng big Hollywood film ni James Cameron na Avatar: The Way of Water na ngayon ay kumita na domestically ng $287.7 million at fifth highest-grossing film of 2022.

Kahit na nagkaroon ng matinding storm sa Amerika noong nakaraang Pasko, kumita pa rin daw ito ng $90 million sa four-day Christmas weekend.

Sa global box-office, kumita na ang pelikula ng $885.4 million at puwede raw itong tumawid sa $1 billion mark bago matapos ang taon. Kung sakaling mangyari iyon, makakahilera ito sa mga pelikulang Top Gun: Maverick and Jurassic World: Dominion na umabot sa $1 billion ang kita worldwide.

Naging malaking kawalan daw ang pagsara ng maraming sinehan sa China dahil sa nararanasan ng bansang bagong wave ng COVID-19 cases. Isa pa naman daw ang China sa may malaking market pagdating sa box-office results ng Hollywood films.

Pero napatunayan naman ng Avatar 2 na with or without the Chinese market, maaabot nito ang goal na $1 billion mark.

Ang iba pang pelikulang naging maganda ang resulta sa box-office nitong holiday season ay ang Puss in Boots: The Last Wish, Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody, Babylon, Black Panther: Wakanda Forever, Violent Night, The Whale, The Menu, The Fabelmans at Strange World. (Ruel Mendoza)