Asan ang 31M? Pelikula ni Toni binabaklas sa mga sinehan

Habang malakas sa takilya at pinipilahan at nagso-sold-out ang ilan sa mga 2022 MMFF entries tulad ng movie nina Vice Ganda at Ivana Alawi, gayundin ang “Family Matters” na malakas din daw at ang “Labyu with an Accent” nina Coco Martin at Jodi Sta. Maria, mukhang kabaligtaran naman nito ang reception sa pelikulang prinodyus at pinagbibidahan ni Toni Gonzaga, ang “My Teacher.”

Kung totoo ang nababasa namin sa social media, diumano’y may ilang sinehan na raw na nagpu-pullout dito dahil mahina?

Dahil dito, may mga comment din ang mga netizens na, “Sabi ni Paul Soriano, si Toni ang Most Powerful…”

“Basta powerful woman.”

“Powerful pala ha. 31 million paramdam naman.”

Naku, ang naisip talaga namin nang mabasa namin ang mga ganitong comments, moral lesson, ‘wag talagang mag-aangat ng sariling bangko. Lalo na siguro kapag walang solidong basehan.

Sa isang banda, mahaba pa ang itatagal ng MMFF sa mga sinehan. Kung may maganda man na nangyayari ngayon ay ‘yung makitang sold-out at pila. Dahil ibig sabihin, muling bumabalik ang interes ng mga manonood na tangkilikin ang mga Pinoy movies sa sinehan.

Baka naman kung totoo ngang mahina ang pelikula ni Toni, makabawi pa.

Paolo dedma sa anak: LJ Reyes ayaw nang bumalik ng Pinas

Simula nang lumipad si LJ Reyes bitbit ang dalawang anak niya na sina Aki at Summer, may isang taon na rin, tila wala pa sa plano ng actress na bumalik at mag-resume ng kanyang acting career.

Nasa New York pa rin si LJ kasama nila ng dalawang mga anak niya ang kanyang ina at kapatid. Meaning, mahigit isang taon na rin na hindi nakikita ni Paolo Contis ang kanyang anak na si Summer.

Umalis si LJ nang lumabas ang balitang hiwalay na sila at si Paolo naman ay ma-link nga kay Yen Santos.

Ngayong nagdaang Pasko, hindi lang ang mismong Christmas ang pinagdiriwang ni LJ, ang kanyang kaarawan din. At answered prayer raw siya dahil nakahanap siya ng Christian church at kunsaan, nag-perform pa ang dalawang anak niya.

Sey ni LJ sa kanyang Instagram post, performer raw talaga ang anak na si Summer. Sinolo nga nito ang microphone habang kumakanta. Mukhang nagmana ng talent sa kanila ni Paolo.

Habang si Aki naman daw, ilang oras lang daw itong nag-practice sa pagtutgog ng drum, pero nagawa at proud na proud pang sinabi ni LJ na, “Anak ang pogi mong drummer!”

With Aki, walang-duda na nakuha nito ang talent ng ama na si Paulo Avelino.

Pangarap ni LJ na sa talents daw na meron ang dalawang anak, sana raw in the future ay makagawa ang mga ito ng music for the Lord.