Arvie Bringas, Pampanga Giant Lanterns didribol na

SISIMULAN ng Pampanga Giant Lanterns sa pamumuno ni Arvie Bringas ang kampanya laban sa nagbagong-bihis na San Pedro Laguna-ARS Warriors sa Manila Bankers Life-Pilipinas Super League Pro Division Second Conference Dumper Cup ngayon sa Bren Guiao Convention Center sa San Fernando, Pampanga.

Magsasagupa ganap na alas-8:00 ng gabi ang Pampanga (0-0) at San Pedro (1-3) matapos ang pagtutuos ng Koponang Lakan ng Bulacan (2-2)-Bagong Cabuyao-Homelab Nation (1-2) sa alas-6:00 ng gabi.

Sasandigan din sina Archie Concepcion at Mitchelle Maynes ng Lanterns sa torneo na mga suportado ng Winzi, SCD Cosmetics, Dumper Party List, NET 25, Adcon, Wcube Solutions Inc., MDC, Unisol, Don Benitos, at Finn Cotton.

Reresbak naman ang Warriors sa 57-99 pagkatambak sa kamay ng Pampanga Royce Hotel noong Disyembre 15 at takasan din ang tatlong kabit na tilapon. (Lito Oredo)