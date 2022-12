52 todas sa US winter storm; ilang bangkay bumulaga sa kotse

NEW YORK – Umabot na sa 52 ang patay sa matinding lamig na nararanasan ngayon sa malaking bahagi ng Estados Unidos kasunod ng winter storm Elliot na nanalasa sa halos 40 States sa America.

Sa New York, 27 katao ang namatay sa Erie County sa Buffalo sa New York State.

Ayon kay Erie County Executive Mark Poloncarz ilan sa mga namatay ay natagpuan sa kanilang mga sasakyan.

Noong kasagsagan ng Winter Storm maraming tawag są 911 ang hindi narespondehan dahil sa kapal ng yelo at madulas na daan, zero visibility at sobrang lamig.

Nabalot ng yelo ang ilang kabahayaan sa Humburg New York dahil sa tindi ng lami na naranasan doon.

Ayon sa US National Weather Service, pambihirang lamig ang naransan sa mga lugar na dinaanan ng winter storm Elliot.

Sa ibang state tulad ng Ohio ay 8 ang namatay dahil sa aksidente sanhi ng madulas na freeway dahil sa snow.

May mga napaulat din na namatay sa Colorado, Kansas, Kentucky, Missouri, Tennessee at Wisconsin.

Karamihan sa mga biktima ay namatay sa sobrang lamig.

Ayon kay New York Deputy Consul General Arman Talbo wala pa silang natatanggap na report kung may mga pinoy na kabilang sa mga casualties.

Minomonitor daw nila ang sitwasyon at naka standby daw ang konsulado para mag provide ng tulong kung kinakailangan.

“The Consulate has not received any report as of this time but we are closely monitoring the situation so that we can provide appropriate assistance if necessary.”

Kasalukuyang nasa ilalim ng State of Emergency ang New York State na nakapagtala ng maraming namatay.

Lubog parin sa niyebe ang malaking bahagi ng western New York at nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation sa mga lugar na nilamon ng niyebe.( Dave Llavanes Jr.,)