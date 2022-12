52 tigok kay winter storm Elliot

Umabot na sa 52 katao ang patay dahil sa matinding lamig na nararanasan ngayon sa 40 estado sa Amerika dulot ng winter storm Elliot.

Ayon kay Erie County executive Mark Poloncarz, 27 katao ang nasawi sa Erie County sa Buffalo sa New York at ilan dito ay natagpuan sa loob ng kanilang sasakyan.

Samantala, walo ang nasawi sa Ohio dahil sa aksidente sanhi ng madulas na freeway dulot ng snow. Ilan pa sa mga biktima na namatay dahil sa sobrang lamig ay nagmula sa Colorado, Kansas, Kentucky, Missouri, Tennessee at Wisconsin.

Aminado naman ang 911 na maraming tawag ang hindi nila narespondehan dahil sa grabeng lamig at zero vissibility sa daan bunsod ng makapal na nyebe.

Ayon sa US National Weather Service, pambihirang lamig na nakakapanginig sa laman ang naranasan sa mga lugar na dinaanan ng winter storm Elliot.

Sinabi naman ni New York Deputy Consul General Arman Talbo wala pa silang natatanggap na ulat kung may Pinoy na namatay sa winter storm.

Nasa ilalim na ng state of emergency ang New York na nakapagtala ng maraming casualty dahil kay ‘Elliot’. (Dave Llavanes Jr.)